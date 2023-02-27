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Alaattin Çakıcı tribünde 'hükümet istifa' tezahüratı atanları 'ihanet'le suçladı! 'Asla unutulmayacak'

Alaattin Çakıcı tribünde 'hükümet istifa' tezahüratı atanları 'ihanet'le suçladı! 'Asla unutulmayacak'

FENERBAHÇE ve Beşiktaş maçlarında atılan 'hükümet istifa' sloganları sonrası organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'dan flaş açıklama geldi. Tribünlerdeki "Hükûmet istifa" sloganlarını "ihanet" olarak niteleyen Çakıcı, "Devlet ve milletine bağlı olanlar asla unutmayacaklar" dedi.

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Cumartesi günkü Fenerbahçe-Konya maçının ardından dün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde de stadyumda, "Hükûmet istifa" sloganları yükseldi. Taraftarların sloganlarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Beşiktaş JK üyeliklerinden istifa etti.
 
Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Alaattin Çakıcı, konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Çakıcı, Twitter'dan şunları kaydetti: "Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar."

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