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AK Parti'de ilginç gelişme! Meclis Grubu'na ziyaretçi alınmayacak, Erdoğan konuşacak

AK Parti'de ilginç gelişme! Meclis Grubu'na ziyaretçi alınmayacak, Erdoğan konuşacak

AK Parti'de depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mart Çarşamba günü Meclis Grup Toplatısı'nda konuşacak. Ancak bu kez toplantıya izleyici alınmayacak, sadece milletvekilleri olacak...

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AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 1 Mart'ta TBMM'de grup toplantısı gerçekleştirecek. O toplantı ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. 1 Mart çarşamba günü saat 11.45'te düzenlenecek AK Parti grup toplantısı, ziyaretçilere kapalı yapılacak.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, milletvekillerine yaptığı duyuruda, toplantının ziyaretçilere kapalı yapılacağını kırmızı harflerle vurguladı. AK Parti'nin grup toplantısını neden ziyaretçilere kapattığı merak konusu oldu. 

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