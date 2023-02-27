Depremzede paraları hesaplara yattı! Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da yaptığı son dakika açıklamasında, depremzedeler için 3,4 milyar liralık destek ödemesinin hesaplara yattığını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin vurduğu depremzedeler için 3,4 milyar liralık destek ödemesinin hesaplara yattığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarımı yaptık

Depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bütçe ve imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. AFAD başta olmak üzere kamu ve kuruluşların acil nakitlerini karşılamak için 100 milyar lira kaynak ayırdık. AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız.

Depremzedelere afet yardımı

Depremden zarar görenlere 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım sağlıyoruz. Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin lira nakdi yardım sağlıyoruz. Kira yardımı da 3 ile 5 bin lira. Evleri 1 yıl içinde tamamlayarak bakanlık olarak tüm desteği veriyoruz.

Destek ödemeleri hesaplarda

3,4 milyar liralık destek ödemesi depremzedelerin hesaplarına yatırıldı. Gelen talepler değerlendirilip hızlı şekilde kararlar alınıyor. TOBB Başkanımız ve STK temsilcileriyle ayrıntılı toplantı yapacağız. Hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Deprem felaketinin vatandaş ve iş dünyasının üzerindeki etkileri için vergisel düzenlemeleri devreye aldık. 10 ilimize deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan ettik. Böylece bu bölgede faaliyet gösteren 671 bin aktif mükellefimize vergiyle ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk.

KDV oranını yüzde 1'e indirdik

Salgın döneminde devreye aldığımız yapılandırma kanunlarından faydalanan vatandaşların Şubat'tan Temmuz'a kadar olan ödeme sürelerini uzattık. Prefabrik yapı ve konteynerlerde bu yılın sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Devlet tarafından başlatılan yardım kampanyalarına nakdi ve makbuz karşılığında yapılan yardımlar vergi matrahında indirim kapsamına alınmaktadır. Temmuz sonuna kadar borçları taksitlendirilen borçların yüzde 10'unu ödemeden borcu yoktur yazısı alınmasını sağladık.

Depremzedelerin kredi kartı taksitleri

1 Ocak 2024 tarihine kadar kredi kartlarında kullanılan taksitlendirme sürelerini deprem bölgesindeki yerleşik vatandaşlarımız için 2 katına çıkarırken asgari ödeme oranını da yüzde 20'ye düşürdük.

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