Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesine tepki

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da ilk günlerde yaşanan gecikmeler içn helallik istemesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Ne helalliği be" ifadelerini kullandı.

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Binlerce binanın yıkıldığı 11 ildeki depremzedelerin barınma sorunu ortadan kaldırılmaya çalışılırken bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devem ediyor bir yandan da sağlam deprem konutları için ilk kazmalar vuruluyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çalışmaları yakından takip ediyor. Erdoğan bugün hem incelemelerde bulunmak hem de depremzedelerle bir araya gelmek için Adıyaman'daydı.

Erdoğan çalışmalar hakkında bilgi alırken konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk birkaç gün için helallik istedi

Cumhurbaşkanı, yaşanan aksaklıklar için Adıyamanlılardan helallik isterken şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 21. günü geride bırakıyoruz 22. gündeyiz. Büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kuracağız. Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu helallik çağrısı sosyal medyada geniş yer buldu.

Muhalif kesim ise çağrıya olumsuz yaklaştı.

"Aynı cümlede görmek istemiyorum"

Depremden hemen sona sosyal medya hesabından yaptığı "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." paylaşımı ile tepkileri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah, bu kez Erdoğan'ın çağrısını hedef aldı.

"Ne helalliği be"

Abdullah, Twitter hesabından "Ne helalliği be" paylaşımı yaptı.

Oyuncunun bu paylaşımı da tepkilere neden oldu.