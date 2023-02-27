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ABD Büyükelçiliğinden Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür mesajı

ABD Büyükelçiliğinden Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür mesajı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür etti. Yapılan açıklamada, “Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür & saygılarımızı sunarız” denildi.

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden sosyal medya hesabından Türkiye’deki terör saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür & saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor. Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz. Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden #Türkiye’nin yanında yer alıyor ve Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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