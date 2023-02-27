Şişli'de bina çöktü! Ekipler sevk edildi

ŞİŞLİ'de boş olduğu öğrenilen iki katlı metruk bina kısmen çöktü. Çökme esnasında binanın altından kimsenin geçmemesi ise muhtemel bir can kaybı veya yaralanmayı önledi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Feylesof Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kullanılmayan iki katlı metruk binanın ön kısmı yayaların sıklıkla geçtiği merdivenlerin üzerine çöktü.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. O esnada yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.