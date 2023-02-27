Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk'e uyuşturucu nedeniyle hapis cezası

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan'a kaçmıştı. Gürcistan'daki dairesinde uyuşturucuyla yakalanınca tutuklanan Öztürk, ülke mahkemesi tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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"Cinayete azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gürcistan’a kaçan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş insanı Galip Öztürk, uyuşturucudan tutuklu yargılandığı davada 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayete azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezası onanan Galip Öztürk, kaçtığı Gürcistan Batum’daki dairesinde 7,2 kilogram kokain bulunmasının ardından tutuklanmıştı.

Batum Şehir Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada Öztürk, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Öztürk’ün avukatlarından biri olan Robert Grigalashvili, bugün Batum’daki bir mahkemenin Öztürk’e yasadışı uyuşturucu bulundurmaktan ceza verdiğini söyledi. Grigalashvili, Öztürk’ün karara itiraz edeceğini kaydetti.

Köseoğlu cinayeti

Öztürk, 25 yıl önce Beyoğlu’nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetine ilişkin yargılandığı davada, cinayeti azmettirmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının onandığı 2018’de Gürcistan’a kaçan Öztürk, 2012’de zorla senet imzalatmaktan da cezaevine girmişti.