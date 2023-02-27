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Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak

Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak

Moskova Borsası'nda (MOEX) 1 Mart'ta Türk lirası-Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlanacağı bildirildi.

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MOEX açıklamasında, Türk lirası ile Hong Kong dolarına yönelik talebin arttığı belirtildi.

Bu nedenle, Moskova Borsası'nın 1 Mart'ta Türk lirası-Rus rublesi ve Hong Kong doları-Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı kaydedilen açıklamada, borsa müşterilerinin söz konusu döviz cinslerinde Haziran, Eylül ve Aralık 2023 ile Mart 2024 tarihlerinde yapılacak sözleşmelere erişebileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada söz konusu uygulamanın, hem kurumsal yatırımcıların hem de tüzel kişilerin bu tür işlemlere ilgisini artıracağı ifade edildi.

MOEX Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, Moskova Borsası’nda Türk lirasına yönelik talebin 2022’de bir önceki yıla göre 17 kat arttığını açıklamıştı.

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