Kızılay’ın AHBAP’a çadır satışının perde arkası

Haluk Levent'in derneği Ahbap, depremzedeler için Kızılay'dan 2050 adet çadır satın almış ve afet bölgesine göndermişti. Kızılay'ın çadırları parayla satmasına tepkilerin gelmesinin ardından Haluk Levent, FOX TV'de olayın detaylarını anlattı.

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Kızılay'ın depremzedeler için hazırladığı çadırları Haluk Levent'in derneği AHBAP’a para ile satması sosyal medyada oldukça fazla konuşulmuş ve çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Yaşanan bu tartışmanın ardından Haluk Levent, konuyu açıklığa kavuşturmak için Fox TV'ye katılmış ve olayın detaylarını anlatmıştı.

Yaşanan bu olayın perde arkasını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabımda değerlendiriyor.