Hatay'da plastik fabrikasında yangın

Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan lastik fabrikasında yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangına müdahale sürüyor.

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Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'da, bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı.

Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Nedeni henüz belirlenemedi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.