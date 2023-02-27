İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 14,5 kilometre olarak açıklandı. Deprem Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi.

Adıyaman'da da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.