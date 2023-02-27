Vodafone CEO'su Engin Aksoy geri adım attı: Yanlış anlaşıldım

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen istifa sloganlarına sosyal medya hesabından “Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır!” ifadeleriyle destek veren Vodafone CEO'su Engin Aksoy, tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası yaralar sarılırken, spor müsabakalarına da ara verilmişti.

Yaklaşık 2 hafta tatil edilen ligler, geçtiğimiz hafta sonu erteleme maçlarıyla yeniden başladı. Önce Fenerbahçe sonra Beşiktaş, taraftarıyla bir araya geldi. Ancak oynanan müsabakalarda tribünlere siyaset sokuldu.

Önce Fenerbahçe sonra Beşiktaş tribünleri

Cumartesi günü Konyaspor'u Kadıköy'de ağırlayan Fenerbahçe tribünleri, yaşanan deprem nedeniyle iktidarı suçlayıp "hükümet istifa" sloganları attı. Dün akşam da benzer olay Dolmabahçe'de yaşandı... Maç öncesi tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar ‘hükümet istifa’ sloganları attı.

Maçın ortalarına doğru “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yapan Beşiktaş taraftarları, “hükümet istifa” sloganlarını sürdürdü.

Bahçeli'den protesto istifası

Yaşanan olay sonrası Beşiktaş tutkunluğu ile bilenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, protestoları kınamak için Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığı açıklandı.

Vodafone CEO'su: Tribün hayattır

Yaşanan olay muhalefet kanadından destek bulurken; bir destek de Beşiktaş’ın ve İnönü Stadyumu’nun isim sponsorlarından Vodafone’un CEO’su Engin Aksoy'dan geldi.

Tepkiler sonrası önce hesabını gizledi, sonra da tweetini sildi

Aksoy, tribünlerden yükselen istifa sloganlarına sosyal medya hesabından “Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır!” ifadelerini kullandı. Aksoy, daha sonra gelen tepkilerle önce hesabını gizliye aldı daha sonra attığı destek tweet'ini sildi.

Yeni bir paylaşımla "üzgünüm" dedi

Aksoy, son olarak yaptığı paylaşımla yanlış anlaşıldığını ve üzgün olduğunu belirtti:

"Pazar aksamı Vodafone Park’ta oynanan maçta depremzedeler için düzenlenen kampanyada sahaya atılan oyuncakların oluşturduğu görüntüleri takdir etmek amacıyla attığım tweetin yanlış anlaşılmalara sebep olmasından dolayı üzgünüm."