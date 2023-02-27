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Uğur Dündar, Fenerbahçe tribünlerindeki siyasi provokasyona sahip çıktı

Uğur Dündar, Fenerbahçe tribünlerindeki siyasi provokasyona sahip çıktı

Fenerbahçe - Konyaspor maçında Fenerbahçe tribünlerinden "hükümet istifa" sesleriyle provokasyon yapılmıştı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar attığı tweet ile futboldaki bu siyasi söylemi sahiplendi.

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Süper Lig'in 23. haftasında erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe müsabakadan 4-0'lık üstünlükle çıkmıştı.

Tribünlerden siyasi slogan attılar

Maç esnasında Fenerbahçe tribünleri "hükümet istifa" diyerek siyasi slogan atmıştı.

Bu davranışa Beşiktaş tribünleri de alet olmuş Antalyaspor maçında benzer şekilde sloganlar atılmıştı.

Futbol üzerinden yapılan siyasete bazı takımlar karşı çıkarak devletin ve milletin yanında olduklarını belirtmişlerdi.

Uğur Dündar sahip çıktı

Fenerbahçe'de bu söylemleri sahiplenenler de oldu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Dündar yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye övgüler dizerek atılan siyasi sloganları bastırmaya çalıştı.

"Fenerbahçe Mustafa Kemal'in askeri olmaktır"
Dündar yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Fenerbahçe Çanakkale'dir.

Fenerbahçe Kuvayı Milliye'dir.

Fenerbahçe Atatürk'ün yoludur.

Fenerbahçe Mustafa Kemal'in askeri olmaktır.

Fenerbahçe bağımsızlıktır.

Fenerbahçe 3 Temmuz destanıdır.

Fenerbahçe laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetidir.

Fenerbahçe Cumhuriyetin Feneridir."

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