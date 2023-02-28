En acı bekleyiş! Enkaz başından bir an olsun ayrılmıyorlar

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, bölgeye gelen Kış'ın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor.

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Malatya’da 5,6 büyüklüğündeki depremde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Çalışmaları bölgeye gelen Bedih Kış’ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında takip ediyor.