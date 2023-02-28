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Haaland'dan çılgın imza! Ronaldo ve Messi'den daha zengin olacak

Haaland'dan çılgın imza! Ronaldo ve Messi'den daha zengin olacak

Manchester City'den yıllık 51 milyon euro kazanan Erling Haaland, çılgın bir ayakkabı sponsorluğu anlaşması imzalıyor. 2000 doğumlu golcü, bu anlaşma kapsamında sezonluk 24 milyon euro ücret alacak.

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Yaz döneminde Manchester City'ye imza atan 22 yaşındaki Erling Haaland, 2022-23 sezonunun henüz yarısına kadar oynanan bölümünde gösterdiği performansla ortalığı kasıp kavurdu. İngiltere Premier Lig'de 24 maçta 27 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 5 gol atan Haaland, Avrupa'nın en golcü oyuncusu konumunda.

M.city'den 51 milyon euro kazanıyor

22 yaşındaki süper yıldız, kulübünden 51 milyon euro seviyelerinde ücret alıyor. Haaland, yeni ayakkabı sponsorluğuyla birlikte servetine servet katacak.

Sezon başı 24 milyon euro

The Athletic'te yer alan habere göre; Haaland, Nike firması ile sezonu 24 milyon eurodan bir anlaşma imzalamak üzere. Adidas ve Puma markaları bu rakamdan sonra geri adım attı.

22 yaşında çılgın gelir

2000 doğumlu futbolcunun diğer sponsorluk ve reklam anlaşmalarıyla kazancının 100 milyon euroyu aşması bekleniyor. Henüz 22 yaşında olan Norveçli golcünün kariyerinin sonlarında Ronaldo ve Messi'den daha zengin bir sporcu olma ihtimali yüksek görülüyor.

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