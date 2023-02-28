Yer bilimci Naci Görür’den Malatya depremi sonrası yeni fay uyarısı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binalar olurken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Malatya'da dün öğle saatlerinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent sabah saatlerinde de 4.1 şiddetinde depremle sallandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür son depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:

“Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin”