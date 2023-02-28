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Milyonlar nefesini tuttu! EYT için gözler Meclis'te süreç nasıl işleyecek, ilk maaş ne zaman?

Milyonlar nefesini tuttu! EYT için gözler Meclis'te süreç nasıl işleyecek, ilk maaş ne zaman?

Depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklifin yasalaşması için mesai yapacak. AK Parti'den yapılan açıklamada "TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT" denildi. İlk maaşın ne zaman alınacağı da merak ediliyor.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) artık geri sayıma geçti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum"  diye konuştu.

Teklifle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.

TRTHaber'e konuşan  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler." 

Maaşlar ne zaman ödenecek?

Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek. Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.

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AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! EYT yarın Meclis'ten geçecek! İlk maaşlar ne zaman yatacak
Foto Galeri AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! EYT yarın Meclis'ten geçecek! İlk maaşlar ne zaman yatacak Galeriye Gözat
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