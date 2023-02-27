AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! AEYT yarın Meclis'ten geçecek! İlk maaşlar ne zaman yatacak
Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Meclis yarın açılıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" dedi.
Emeklilikta Yeşe Takılan (EYT) milyonlarca kişi, yasa tasarınısının Meclis'ten ne zaman geçeceğini ve ilk emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyordu. Kahramanmaraş merkezli büyük depremler nedeniyle Meclis 28 Şubat'a kadar tatile girmişti. Meclis açılır açılmaz EYT'nin yasalaşıp yasalaşmayacağı merak ediliyordu. AK Parti son dakika açıklamasıyla bu merakı giderdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT" dedi.
"Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" diyen Mustafa Elitaş, ilk maaşların ne zaman yatacağıyla ilgili de konuştu.
SGK'da EYT hazırlıkları başladı
EYT için artık geri sayım başlarken, çalışmalar da hızlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her gün yoğun mesai yaparken, kurumların bahçesine masalar yerleştirildiği görüldü.