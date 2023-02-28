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Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 6.08 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,1 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 01.23'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 6.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,1 olarak rapor etti.

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