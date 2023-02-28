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A Milli Erkek Basketbol Takımı Belçika'ya deplasmanda fark attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Belçika'ya deplasmanda fark attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika’yı 82-54 mağlup etti.

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Salon: Mons Arena
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Boris Krejic (Slovenya)
Belçika: Emmanuel Lecomte xxx 14, Alexandre Libert x 6, Thijs De Ridder xx 8, Vrenz Bleijenbergh x 5, Thibault Vanderhaegen x 3, Kevin Tumba x 2, Siebe Ledegen x, Milan Samardzic x, Jonathan Tabu x 5, Xander Pintelon x 5, Vincent Kesteloot x 4, Haris Bratanovic x 2
Başantrenör: Dario Gjergja

Türkiye: Doğuş Özdemiroğlu xxx 19, Ercan Osmani xxx 15, Şehmuz Hazer xxx 13, Sadık Emin Kabaca xx 9, Okben Ulubay x 5, Berke Büyüktuncel x 6, Muhsin Yaşar x 6, Yiğit Arslan x 4, Erkan Yılmaz x 3, Ömer İlyasoğlu x 2, Berk Uğurlu
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 14-22 (Türkiye lehine)
Devre: 31-45 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 45-64 (Türkiye lehine)

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