Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluşmasının perde arkası! Pürüzler giderildi, adaylık konuşulmadı

Altlı masanın toplantısı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener dün sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları merak edilirken, adaylık konusunun gündeme gelmediği ve görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Abone ol

6’lı masanın 2 Mart’ta yapacağı toplantı öncesi siyaset kulisleri hareketlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “kazanacak aday” çıkışını yinelemesi ve “Masa noter değil” açıklamasını yapması, İYİ Parti ile CHP arasında gerilime neden olmuştu.

Cumhuriyet'in haberine göreHafta sonu toplanan CHP grubu sonrası açıklama yapan grup başkanvekili Özgür Özel, “Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar” dedi. CHP kaynakları da bu ismin Kılıçdaroğlu olduğunu iletti.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu ile Akşener dün sabah kahvaltıda bir araya geldi.

Net yanıt vermedi

Edinilen bilgiye göre; toplantıda iki lider, partiler arasındaki pürüzleri büyük oranda giderdi. Kılıçdaroğlu’nun da toplantıyla ilgili partisinin merkez yürütme kurulu üyelerine “Gayet olumlu geçti” değerlendirmesini yaptığı belirtilirken, ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili Akşener’den “net bir yanıtın gelmediği” de iddia edildi.

Masadaki diğer partilerin Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili bir itirazının olmadığı belirtiliyor. Toplantıda iki lider ve partiler arasındaki pürüzlerin büyük oranda giderildiği belirtiliyor.

2 Mart toplantısında adaylık konuşulacak

İYİ Parti kurmayları ise Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına net olarak “Tamam” dediği iddiasının “gerçeği yansıtmadığını” ileri sürerken, partilerin kurmayları adayın 2 Mart’ta, 6’lı masa toplantısında görüşüleceğini vurgulayarak “2 Mart’ta adaylık konuşulacaktır. Toplantı sonrası paylaşılacak bildiride de adayın açıklanacağı tarih ilan edilebilir. Bu tarihte de aday için bir tanıtım toplantısı yapılır” bilgisini paylaştı.

Bu nedenle perşembe günü yapılacak ve cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı 6’lı masa toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun adının da masaya gelmesi bekleniyor.