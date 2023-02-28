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Sivasspor’un rakibi Fiorentina deplasmanda kazandı

Sivasspor’un rakibi Fiorentina deplasmanda kazandı

SİVASSPOR’un UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Fiorentina, İtalya Serie A’nın 24. haftasında Hellas Verona’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

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Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu’nda eşleştiği rakibi Fiorentina, Serie A’nın 24. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçın 12. dakikasında Antonin Barak ile 1-0 öne geçti. Arthur, müsabakanın 38. dakikasında skoru 2-0’a taşıyan gölü attı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda mor-beyazlılar’da, Cristiano Biraghi skoru 3-0’a taşıyan golü attı. Müsabakada başka olmazken Fiorentina 6 maç sonra kazandı.

Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde eden mor-beyazlılar puanını 28 yaparak ligde 12. sıraya çıktı. Ev sahibi Hellas Verona ise bu skorla birlikte ligde 15. mağlubiyetini alarak 18. sırada 17 puanda kaldı.

Fiorentina ligde gelecek hafta Milan’ı ağırlayacak.

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