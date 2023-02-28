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6 yaşındaki evlendirildiği iddia edilmişti Davanın ikinci duruşması görüldü

6 yaşındaki evlendirildiği iddia edilmişti Davanın ikinci duruşması görüldü

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

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İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanması devam etti.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianamede; İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Davanın ilk duruşmasında yayın yasağı ve duruşmaya gizlilik kararı getirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2'inci duruşma bugün görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel getirildi. Tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel'i de duruşmaya katıldı.

Duruşmada sanıkların savunma yaptıkları ve kardeşler Muhammet Sıddık Gümüşel, Ayşe Hümeyra Gümüşel ve Fatma Betül Gümüşel'in tanık olarak dinlendiği öğrenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

Ne olmuştu?

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirilmiş diğer sanık anne Fatıma Gümüşel katılmamıştı.

Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatları duruşmanın gizli ve kapalı yapılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı katılma taleplerinin bir kısmının kabul edilmesi ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasını talep etmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki hariç katılma taleplerinin reddine karar vermiş ayrıca heyet duruşmanın kapalı olarak devam edilmesine, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmedip davanın 27 Şubat'a ertelenmesine karar verilmişti.

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