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Malatya'da 5.6'lık depremde enkaz altında kalmıştı! Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'da 5.6'lık depremde enkaz altında kalmıştı! Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı

MALATYA'da dün yaşanan 5.6'lık depremde ağır hasarlı binalarda yıkım yaşanırken enkaz altında kalan vatandaşlar oldu. 5 katlı Buhara apartmanındaki evine eşya almak için girdiği sırada depreme yakalanan Bedih Kış'ın, 5.6'lık depremde çöken binanın enkazından cansız bedeni çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya dün bir kez daha deprem korkusu yaşadı. Büyüklüğü 5.6 olarak açıklanan depremde, ilk depremlerde ağır hasar alan binalarda çökme meydana geldi.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. O vatandaşlardan biri de 29 yaşındaki Bedih Kış'tı. Eşyalarını almak için 5 katlı Buhara apartmanındaki dairesine giren Bedih Kış, depreme yakalandı ve binanın çökmesiyle enkaz altında kaldı.

Ateş başında evlatlarını bekleyen anne ile baba yıkıldı

Kurtarılması için dünden beri çalışma yürütülen Bedih Kış'ın bölgeye gelen anne ve babası ateş başında evlatlarından gelecek iyi haberi beklerken bugün yıkıldı. 29 yaşındaki adamın enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı. Bu depremde böylece ölü sayısı 2'ye yükseldi.

AFAD'dan açıklama: Yaralıların 12'sinin durumu ağır

Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremle ilgili AFAD ise, '5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla; Enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12’si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına 650 arama kurtarma personeli ile başlanmış, bölge illerden takviye amacıyla 233 personel yönlendirilmiştir. Yıkılan 31 binanın 7’sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları an itibarıyla tamamlanmıştır.' açıklamasında bulundu.

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