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Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa edecek mi? 'Böyle bir başarı ortaya koymuşken istifa etmem!'

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa edecek mi? 'Böyle bir başarı ortaya koymuşken istifa etmem!'

KIZILAY Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Özellikle AFAD'a yapılan çadır satışı ile ilgili eleştiriler arttıkça bir bir önceki açıklamasının tam tersi açıklamalar yapmaya başlayan Kerem Kınık, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna "Goygoycuların lafıyla hareket etmem" cevabı verdi.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardım kuruluşları ve bazı şirketlere çadır satmasına ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi. Daha önceki açıklamalarında "Ahbab'a çadır satışı rutin bir işlem" diyen Kerem Kınık, gelen eleştirilerin sürmesi üzerine bu kez de "Ahbab'a çadır satışından ilk anda haberim yoktu, hata arkadaşlarıma da kızdım" diyerek Kızılay çalışanlarını suçladı. 

Goygoycuların lafıyla hareket etmem

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Kınık istifa etmesi yönündeki çağrılara da, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" diye cevap verdi.

O çadırlar AFAD'a uygun değildi...

Ahbab'a satılan çadırlar için konuşan Kerem Kınık, "Çadırlar AFAD’ın şartnamesini karşılamıyordu, örneğin üzerinde logo bulunmuyordu. AHBAP isteyince biz de onlara maliyetine sattık, sonuçta Kızılay’a bağış yapmış oldu" ifadelerini kullandı. 

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