Evine giremeyen depremzede aile bir kez daha yıkıldı uygun fiyatı görünce aradılar sonrası kabus

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği kentler arasında yer alan İskenderun’da evi hasar gören depremzedeler ya kent dışına çıktı ya da çadır ve konteyner kentlere yerleşti. Kalabalık oldukları için kendilerine konteyner ev almak isteyen Sıdır ailesi depremin ardından bir kez daha mağdur oldu. İnternetten konteyner ev araştırması yapan Emrah Sıdır (38), diğer firmalara oranla daha uygun fiyat veren Isparta merkezli bir firma ile iletişime geçti.