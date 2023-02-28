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Adana'da depremzede küçük Zeynep'i ağlattılar

Adana'da depremzede küçük Zeynep'i ağlattılar

Adana’da bir kişi depremzede 10 yaşındaki Zeynep’in bisikletini çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Zeynep, hırsıza seslenip bisikletini geri istedi.

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‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise yaralandı.

Depremlerin ardından yaşanan artçılar nedeniyle Adana’da bir çok kişi evlerine girmeye korkar oldu. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde depreme yakalanan ve çok korkan Erman Sönmez’de (40), eşi ve 10 yaşındaki kızları Zeynep’i alarak 7 Şubattan bu yana iş yerinde kalmaya başladı.

Az hasarlı raporu verilen binalarından birkaç eşya ve kızının bisikletini çıkaran baba Sönmez, 25 Şubat günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki iş yeri önünde duran bisikletin çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin iş yeri önündeki bisiklete binerek kaçtığını görüldü. Durumu polise bildiren Sönmez, güvenlik kamerası kayıtlarını da teslim etti.

“Kızım çok üzüldü ve ağladı”

Hırsızlık olaylarına sitem eden baba Erman Sönmez, “Bütün eşyalarımız ortada. Kızımın bisikleti dükkanın önünde durduğu sırada hırsız gelip bisiklete binerek uzaklaşıyor. Biz o sırada fark etmedik. Daha sonra polise giderek şikayetçi olduk. Kızım çok üzüldü ve çok ağladı” dedi.

“Ben bisikletimi geri istiyorum”

Bisikleti çalındığı için çok üzgün olduğunu belirten Zeynep Sönmez ise “Arkadaşlarımla bisiklet sürüyordum. Arkadaşlarım evlerine gidince bende bisikletimi köşeye koydum. Dükkana girip uzandım. Daha sonra baktığımda bisiklet yerinde yoktu. Çok üzüldüm. Çalan kişi kendi parasıyla biriktirip kendisi alabilirdi. Kendi emekleriyle alabilirdi ama bunu yapmadı. Ben bisikletimi geri istiyorum” diye konuştu.

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