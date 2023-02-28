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Enkaz başında eşyaları görünce duygu dolu anlar yaşadılar

Enkaz başında eşyaları görünce duygu dolu anlar yaşadılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarının özel eşyaları için enkaz başından ayrılmıyor.

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Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kaybettikleri yakınlarının eşyalarını toplayan İskenderunlular, yıkılan binaların enkazında duygulu anlar yaşıyor.

Depremlerin ardından İskenderun'da vatandaşlar, yıkılan ya da ağır hasar gören binalardaki eşyalarını almaya çalışıyor. Bazı kişiler, afette kaybettikleri yakınlarının özel eşyaları için enkaz başından ayrılmıyor.

Cengiz Topel Caddesi'nde çöken 8 katlı binada yakınlarını kaybeden vatandaşlar da enkazdan çıkan özel eşyaları görünce duygulu anlar yaşadı.

"Evimiz yıkıldı, hayallerimiz değil"

Depremde Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturdukları evin giriş katındaki balkondan dışarıya çıkan Şahin Binkay, ağır hasarlı evinin duvarına "Evimiz yıkıldı, hayallerimiz değil" şeklinde yazarak, umudunu kaybetmediğini ifade etmeye çalıştı.

Binkay, AA muhabirine, deprem anında uyanık olduğunu söyledi.

Dışarı çıkınca babasının "telefonlar içeride kaldı" dediğini ancak geri dönüp baktığında evin bir bölümün çöktüğünü anlatan Binkay, şunları kaydetti:

"Çok kötü bir duygu, çok kötü bir andı. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bir sınavımız bu. Bu sınavdan da geçeceğiz Allah'ın izniyle. Yani her şey iyi olacak. Hayallerimiz her zaman bence gerçek. Her şey güzel olacak. Evimiz yıkıldı ama hayallerimiz yıkılmadı. Allah güç, kuvvet versin bize. Çok kötü günler yaşadık. Yaşamadık değil ama Allah sonumuzu hayır etsin."

Ağır hasar alan binaya "Evimiz yıkıldı, hayallerimiz değil" yazdığını belirten Binkay, "Hayallerimizi gerçekleştireceğiz. İyi günler yaşayacağız. Sadece sabredelim, şükredelim. Hayallerimiz her zaman gerçek, yaşanacak." diye konuştu.

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