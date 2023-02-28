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2023 FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

2023 FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğini yapacağı 2023 FIBA Dünya Kupası’nda yer alacak 32 takım belli oldu.

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Bu yıl 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın eleme maçları tamamlandı.

Son müsabakaların ardından Angola, Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Gürcistan, İran, Ürdün, Meksika, Karadağ, Porto Riko, Sırbistan, Güney Sudan, ABD ve Venezuela, Dünya Kupası bileti aldı. Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Letonya ve Güney Sudan, ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye ise Avrupa elemelerinde yer aldığı I Grubu’nu 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlarken, turnuvaya katılma hakkı kazanamadı.
Dünya Kupası gruplarının kura çekimi, 29 Nisan'da Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilecek.

Turnuvada mücadele edecek 32 takım şöyle:
Afrika: Mısır, Fildişi Sahili, Angola, Yeşil Burun Adaları, Güney Sudan
Amerika: ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Venezuela
Asya: Filipinler, Japonya, Avustralya, Çin, İran, Ürdün, Lübnan, Yeni Zelanda
Avrupa: Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Karadağ, Sırbistan, Slovenya

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