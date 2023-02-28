Sakarya'da araç içindeki tartışmanın sonu feci bitti! Sesi duyan ihbar etti

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde arabada çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir genç, kasıklarından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, 3 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Adapazarı'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, araç içerisinde bulunan Bahadır Malçok (23) ve isimleri henüz öğrenilemeyen şüpheliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından araç içerisinde silah patladı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kasıklarından vurulmuş şekilde ağır yaralı bulunan Malçok, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ve rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, inceleme sürüyor.