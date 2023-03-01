BIST 5.323
DOLAR 18,88
EURO 20,11
ALTIN 1.116,26
HABER /  POLİTİKA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malatya'da incelemelerde bulundu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malatya'da incelemelerde bulundu

Depremin etkilediği Malatya'yı ziyaret eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Devletimizin bütün organları el birliği ile büyük bir çalışma içerisinde. Vali, mülkü idare amirleri, belediye başkanları, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

Abone ol

Depremin yaraları sarılırken, bölgeye yönelik ziyaretler de sürüyor. Son olarak Malatya programı çerçevesinde AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan bilgi aldı.

Daha sonra kent merkezinde yıkılan binaların enkazında inceleme yapan Gül, Malatya Büyükşehir Belediyesi binası arkasında kurulan çadır kenti ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Soykan Parkı'nda açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, depremin büyük felaket olduğunu belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

"Devletin, kamunun gücü büyük"

Devletin bütün organlarıyla büyük çalışma içerisinde olduğunu belirten Gül, “Devletin, kamunun gücü büyük tabii. Hem güç, hem sorumluluğu var. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacak, koşturacak. Devleti ve kamuoyu da yalnız bırakmamak gerekir böyle büyük afetlerde. O zaman sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Sivil toplum daha esnek olabiliyor, daha çabuk yetişebiliyor. Daha küçük yerlere hemen koşabiliyor. Dolayısıyla onları da hep desteklemek, teşvik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Yasal zorunluluk haline her şeyi yerine getirmemiz lazım"

Depremlerden ders alınması gerektiğini belirten Gül, “Deprem bölgesindeyiz. O zaman bunun bilinci içerisinde, yasal zorunluluk haline her şeyi yerine getirmemiz lazım. Ne kadar bilinçlendirsek, yasal zorunluluk haline getirmek gerekiyor. Onun için herkese, devlete, millete, sivil topluma, ticaret hayatına, hepimize büyük görevler düşüyor. Bundan bu acı dersi çıkartıp, bundan sonraki felaketlerde bu acılar hep çekilmez. Bir kez daha herkese geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1 müteahhit yakalandı
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1 müteahhit yakalandı
Akşener, depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
Akşener, depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil
Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına şartlı teklif
Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına şartlı teklif
Doğu Perinçek'ten Tayyip Erdoğan'a müthiş teklif
Doğu Perinçek'ten Tayyip Erdoğan'a müthiş teklif
Süper Lig'de maçlar iki hafta şifresiz yayınlanacak
Süper Lig'de maçlar iki hafta şifresiz yayınlanacak
İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektrik kaynaklı can kaybı yok
İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektrik kaynaklı can kaybı yok
Bakan Kurum: İnşaat malzemesi üreticileri 11 ilde fiyatlarını sabitledi
Bakan Kurum: İnşaat malzemesi üreticileri 11 ilde fiyatlarını sabitledi
İlber Ortaylı'nın 'Bizim Celal'den daha iyi' dediği Naci Görür'den yanıt
İlber Ortaylı'nın 'Bizim Celal'den daha iyi' dediği Naci Görür'den yanıt
Irak'tan Türk kenti Kerkük için skandal karar
Irak'tan Türk kenti Kerkük için skandal karar
Mansur Yavaş'a 'masa altından' uyarı geldi: Hayal görme!
Mansur Yavaş'a 'masa altından' uyarı geldi: Hayal görme!