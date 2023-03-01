Süper Lig'de maçlar iki hafta şifresiz yayınlanacak

"Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasında Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, depremzedeler için spor camiasının önemli isimlerini "Omuz Omuza" kampanyasında bir araya getirdi.

Bakan Kasapoğlu: Maçlar şifresiz yayınlanacak

İlk olarak telefon bağlantısı gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı." açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu açıklamasının devamında "Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak." dedi.