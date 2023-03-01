Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

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Yunanistan’ın Larissa şehrinde, korkunç bir tren kazası yaşandı. 346 yolcunun içerisinde bulunduğu tren ile yük treni çarpıştı.

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin birinci ve ikinci vagonunun çarpılmanın şiddetiyle tamamen ezildiği, üçüncüsünün ise raydan çıktığı aktarılıyor.

Ayrıca iki trenin, çarpışmadan kilometrelerce önce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu da belirtildi.

36 kişi öldü

Dehşet kazada 36 kişi hayatını kaybederken, 66 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni olarak sinyalizasyon hatası öngörülürken, çok sayıda yolcunun olay anında camdan fırladığı belirtildi.

Seçimler askıya alındı

Ülkede nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalar ise askıya alındı.

1 Mart-3 Mart arasında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülke tarihinin en büyük demiryolu kazasının yaşandığını vurguladı.

Tarifi olmayan bir trajedi

Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Miçotakis, üzgün olduğunu vurgulayarak “Bugün ülke olarak yaşadıklarımız çok zor. Tarifi mümkün olmayan bir trajedi.” Ifadelerini aktardı.

Bir diğer yandan yaşanan elim olay sonucunda, 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Ankara'dan, Atina'ya taziye

Öte yandan Ankara, kazanın ardından Atina’ya taziye mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Yunan basını, Türkiye’nin kazazedelere gösterdiği dayanışmayı medyada işledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'den geçmiş olsun mesajı

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.