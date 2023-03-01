BIST 5.311
DOLAR 18,89
EURO 20,15
ALTIN 1.117,86
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da tren faciası: 36 kişi hayatını kaybetti, 3 gün ulusal yas ilan edildi!

Yunanistan'da tren faciası: 36 kişi hayatını kaybetti, 3 gün ulusal yas ilan edildi!

YUNANİSTAN'ın Tempi bölgesinde şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Abone ol

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği, kazanın ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.

Buna göre 1 Mart-3 Mart arasında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi. Siyasi partiler de Nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülke tarihinin en büyük demiryolu kazasının meydana geldiği bölgeye giderek açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Tek bir şeyin garantisini verebilirim, bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Çoğu üniversite öğrencisiydi
Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin birinci ve ikinci vagonunun çarpışmanın şiddetiyle tamamen ezildiği, üçüncüsünün ise raydan çıktığı öğrenildi. Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun ise öğrencilerden oluştuğu belirtildi. İki trenin çarpışmadan önce "kilometrelerce" aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu aktarıldı.

Çarpışmanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Alibey Barajı'nda sular çekilince oraya çıktı drone ile görüntülendi
Alibey Barajı'nda sular çekilince oraya çıktı drone ile görüntülendi
Yasak olmasına rağmen elektroşokla balık avladılar!
Yasak olmasına rağmen elektroşokla balık avladılar!
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 147 kişi gözaltına alındı
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 147 kişi gözaltına alındı
Depremzedenin bileziklerini çalıp sattı! Eski uzman çavuş tutuklandı
Depremzedenin bileziklerini çalıp sattı! Eski uzman çavuş tutuklandı
Peru’da eski kuryenin çantasından 700 yıllık mumya çıktı
Peru’da eski kuryenin çantasından 700 yıllık mumya çıktı
Sağlık bakanı Fahrettin koca o video için özür diledi! Dikkat edemedim, hoş görün...
Sağlık bakanı Fahrettin koca o video için özür diledi! Dikkat edemedim, hoş görün...
Derya Yanık paylaştı: Tutar 1,60 milyar TL’ye ulaştı
Derya Yanık paylaştı: Tutar 1,60 milyar TL’ye ulaştı
Hatay'da depremde anne ve babasını kaybeden diş hekimi hastaların yardımına koştu
Hatay'da depremde anne ve babasını kaybeden diş hekimi hastaların yardımına koştu
Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarlamıştı MHP yanlış anlaşıldı dedi açıklama yaptı
Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarlamıştı MHP yanlış anlaşıldı dedi açıklama yaptı
470 yıl bütün depremlere dayandı Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı
470 yıl bütün depremlere dayandı Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı
5 bin depremzede yavru vatan Kıbrıs'ta ağırlanıyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu
5 bin depremzede yavru vatan Kıbrıs'ta ağırlanıyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu
İstanbullu merak ediyordu 1.5 milyon konut nereye yapılacak?
İstanbullu merak ediyordu 1.5 milyon konut nereye yapılacak?