Derya Yanık paylaştı: Tutar 1,60 milyar TL’ye ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen bölgelere aktarılan kaynak tutarının 1,60 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen bölgelere aktarılan yardım tutarına ilişkin son rakamları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 milyon TL periyodik pay aktardık. Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1,60 milyar TL'ye ulaştı" dedi.