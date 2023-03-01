BIST 5.324
DOLAR 18,89
EURO 20,18
ALTIN 1.117,43
HABER /  GÜNCEL

Deprem bölgesinden çocuk mu kaçırıldı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Deprem bölgesinden çocuk mu kaçırıldı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden bir ihbar ve müracaat olmadığını, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden bir ihbar ve müracaat olmadığını, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği" yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için aziz milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Veriler açıklandı: Kartla yapılan kamu-vergi ödemeleri katlandı!
Veriler açıklandı: Kartla yapılan kamu-vergi ödemeleri katlandı!
Pes! "Asker gelmeyince..." Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın skandal paylaşımı
Pes! "Asker gelmeyince..." Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın skandal paylaşımı
EYT yasalaşınca Çanakkale'de 3 yıl önce kurdukları derneği kapattılar
EYT yasalaşınca Çanakkale'de 3 yıl önce kurdukları derneği kapattılar
Bayrampaşa'da korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Bayrampaşa'da korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Hükümet istifa sloganlarıyla ilgili Doğu Perinçek 'düğmeye basıldı' dedi tertibin merkezini açıkladı
Hükümet istifa sloganlarıyla ilgili Doğu Perinçek 'düğmeye basıldı' dedi tertibin merkezini açıkladı
Adıyaman'da depremde yıkıldı! 3 katlı apartmanın üzerine tek parça devrildi
Adıyaman'da depremde yıkıldı! 3 katlı apartmanın üzerine tek parça devrildi
Kulis haber! İYİ Parti, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e milletvekili adaylığı teklif etti
Kulis haber! İYİ Parti, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e milletvekili adaylığı teklif etti
EGM açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı
EGM açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı
Depremde tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı'nın erine yeni isim seçildi! Yine AK Parti'den...
Depremde tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı'nın erine yeni isim seçildi! Yine AK Parti'den...
Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor: SGK'dan EYT başvurusu uyarısı!
Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor: SGK'dan EYT başvurusu uyarısı!
CHP'li vekil Candan Yüceer'in depremzede aile ziyareti olay oldu apar topar paylaşımı sildi
CHP'li vekil Candan Yüceer'in depremzede aile ziyareti olay oldu apar topar paylaşımı sildi
Depremde ölen milletvekili Yakup Taş AK Parti grubunda böyle anıldı
Depremde ölen milletvekili Yakup Taş AK Parti grubunda böyle anıldı