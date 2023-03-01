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CHP'li vekil Candan Yüceer'in depremzede aile ziyareti olay oldu apar topar paylaşımı sildi

CHP'li vekil Candan Yüceer'in depremzede aile ziyareti olay oldu apar topar paylaşımı sildi

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinden kente gelen afetzede aileyi ziyaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, eve ayakkabılarıyla girmesiyle tepkilerin odağında oldu. Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, depremden etkilenerek Antakya'dan Karaağaç'a gelen depremzede bir aileyi evinde ziyaret etti.

Yüceer'in şahsi sosyal medya hesabından da paylaştığı ziyarette, depremzede ailenin evine ayakkabılarını çıkarmadan girdiği fotoğraflara yansıdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda Yüceer'in haricinde evde ayakkabı ile oturanın olmadığı görüldü.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

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