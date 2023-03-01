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35 yaşındaki Angel Di Maria Juventus'u uçuruyor

35 yaşındaki Angel Di Maria Juventus'u uçuruyor

Juventus forması giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, siyah-beyazlı formayla çıktığı son 8 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta top koşturan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, son maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Juventus’un, Torino’yu 4-2 yendiği maçta 1 gol pası veren tecrübeli isim, siyah-beyazlı formayla ligde ve Avrupa Ligi’nde oynadığı son 8 müsabakada 6 gol ve 3 asiste imza attı.

Yeni takımına çabuk uyum sağladı

Sezon başında Paris Saint Germain’den transfer edilen Di Maria, yeni takımına da çabuk adapte oldu. Bu sezon Juventus ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 7 asiste ulaştı. Kaydettiği 7 golün 4’ünü Serie A’da bulan Di Maria, ligde 4 de asist yaptı.

Arjantinli isim, Avrupa Ligi’nde 3 gol, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 asistlik katkı sağladı.
Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz yıl Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda da Arjantin Milli Takımı ile şampiyon olma başarısı gösterdi.

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