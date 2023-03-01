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Avrupa'da dizel ve benzinli otomobile yasak planında sürpriz gelişme

Avrupa'da dizel ve benzinli otomobile yasak planında sürpriz gelişme

Almanya ve İtalya, Avrupa Birliği'nde (AB) 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine karşı çıktı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay onaylanan ve AB ülkelerinde satılacak yeni otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek düzenleme, AB'nin büyük otomobil üreticisi ülkelerinin tepkisini çekti.

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, ülkesinin AB ülkelerinde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün içten yanmalı motora sahip otomobil ve hafif ticari araçların yasaklanması planına destek vermeyeceğini açıkladı.

Söz konusu planı desteklemeleri için AB'nin yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalama ile üretilen sentetik yakıtlarla ilgili bir muafiyet getirmesi gerektiğine işaret eden Wissing, AB Komisyonu'nun bu konuda henüz bir düzenleme teklifi hazırlamadığını bildirdi.

"Sıfır emisyona ulaşmanın tek yolunun elektrikli otomobil tercihi olmaması gerekir"

Avrupa'nın önemli otomobil üreticilerinden İtalya'nın Enerji Bakanı Gilberto Pichetto Fratin de ülkesinin, Avrupa'da 12 yıl sonra yeni benzinli ve dizel otomobil satışlarının yasaklanması planına karşı oy kullanacağını ifade etti.

Fratin, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bu konuda Brüksel'de bir toplantı yapacaklarını anımsatarak, İtalya'nın 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlara sahip otomobillerin ve kamyonetlerin üretimi ve satışını yasaklamayı içeren düzenlemeye karşı olduğunu, sıfır emisyona ulaşmanın tek yolunun elektrikli otomobil tercihi olmaması gerektiğini vurguladı.

Düzenleme

Yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.

Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

Bir aracın bütün kullanım ömrü boyunca salacağı karbon emisyonlarını değerlendirmek için yeni metodoloji geliştirilecek.

Emisyon sınır değerlerinin gerçek kullanımdaki emisyonlarla uyumlu hale getirilmesi sağlanacak.

Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum" paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.

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