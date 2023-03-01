Erdoğan seçim için '14 Mayıs' dedi, YSK seçim çalışmalarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelenip ertelenmeyeceği konusunda tartışma başlayan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağının net işretini verdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçim için çalışmaları fiilen başlattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti grubunda 14 Mayıs'ta seçim olacağına yönelik güçlü mesajlar vermesi üzerine YSK seçim çalışmalarına başladı. Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü köşesinde konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Seçim tarihi, yapılıp yapılamayacağı tartışmaları devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, daha önce ifade ettiğimiz gibi iki komisyon kurarak çalışmalara başladı.

- Komisyonlardan biri deprem bölgesine giderek orada incelemelerini yaparken, diğer komisyon yine bir YSK üyesi başkanlığında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla sağlıklı seçmen listelerini oluşturabilmek amacıyla çalışmaya başladı.

- Yüksek Seçim Kurulu, ilgili kamu kurumlarına yazı yazarak sandık kurulları oluşturma çalışmalarını fiilen başlattı. YSK’nın gönderdiği yazıda, 'Bulunduğunuz adresleri belirtin. Sandık kurullarında görevlendirme yapılacak' denildi.