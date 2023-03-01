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Uyurken birdenbire tavan üzerine çöktü! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Uyurken birdenbire tavan üzerine çöktü! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Yeni Zelandalı 49 yaşındaki Melissa Ware isimli bir kadın, Avustralya’daki kız kardeşini ziyaret ettiği sırada korkunç bir kaza yaşadı. Kardeşinin evinde kalan Ware, uyuduğu sırada oda tavanının birdenbire üzerine çökmesi sonucunda büyük bir panik yaşadı. Ölümden kıl payı kurtulan kadın kendisi bulduklarında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

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Yeni Zelanda’da yaşayan Melissa Ware isimli bir kadın kız kardeşini ziyaret ettiği sırada kaldığı odanın gece uykusunda bir anda üzerine çökmesiyle kabus dolu dakikalar yaşadı. Yıkılan tavanın betonları arasında kalan ve adeta yatağa saplanan kadın Courier Mail’e olayı anlattığı sırada, “Kız kardeşim ve kocası gürültünün ne olduğunu anlamk için kapıyı açana kadar hiçbir şey görmedim. Yardım etmeleri için onlara yalvardım. Yüzlerindeki şok ifadesini hâlâ unutamıyorum” ifadelerini kullandı.

Melissa’nın ismini vermek istemeyen ablası yaptığı açıklamada, “Mülk yöneticisi tarafından yapılan rutin bir inceleme sırasında tavanla ilgili sorunları keşfetmiştik. Bu keşif kazadan 3-4 yıl önceydi. Kız kardeşim bizimle kalmaya gelmeden hemen önce de dahil olmak üzere aylarca onları aradım ve e-posta gönderdim ama kimse bir şeyi düzeltmedi.” dedi.

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