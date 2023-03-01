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Dövülerek öldürülmüştü karar çıktı katilin cezası belli oldu!

Dövülerek öldürülmüştü karar çıktı katilin cezası belli oldu!

Elazığ'da Hüsniye Karakaş'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Nadir Üstün'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Elazığ'da, sevgilisi Hüsniye Keskinbaş'ı (29) işkence ederek öldürüp, cansız bedenini çöp toplama merkezinin yakınına atan Nadir Üstün (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2022 günü, Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde meydana geldi.

Gece saatlerinde yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vücudunda ağır darp izleri olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ’da yaşayan ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu tespit edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kamera kayıtlarını inceleyip, 4 saatlik çalışma sonunda katil zanlısı olarak Nadir Üstün ve ona yardım ettiği belirtilen Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ö.D.'nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Üstün tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklu yargılanan Nadir Üstün, davanın karar duruşmasında, gözaltına alındığında verdiği ifadesini tekrar etti.

Üstün, sevgilisi Hüsniye Keskinbaş'ı aralarında çıkan tartışma nedeniyle döverek öldürdüğünü; cansız bedenini de aracın bagajında çöp toplama merkezi yakınına getirerek bıraktığını yineledi.

Sanık, mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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