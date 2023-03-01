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Gülşen davasında flaş gelişme! Savcılık mütalaası açıklandı: İstenen ceza belli oldu!

Gülşen davasında flaş gelişme! Savcılık mütalaası açıklandı: İstenen ceza belli oldu!

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserdeki imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi.

Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ayrıntılar geliyor... 

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