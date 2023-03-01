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Talat Atilla 'teyide muhtaç kulis bilgileri' deyip paylaştı Erdoğan'ın 5 bombası

Talat Atilla 'teyide muhtaç kulis bilgileri' deyip paylaştı Erdoğan'ın 5 bombası

Yazar Talat Atilla, 'teyide muhtaç bilgiler' dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmaya yönelik bomba kulis bilgileri aktardı.

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2023 seçimlerine az bir süre kaldı, anket sonuçları seçimlerin kıran kırana bir yarışa sahne olacağını gösteriyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararsız seçmenin gönlünü kazanmak için elindeki tüm silahları sahaya süreceği konuşuluyor.

"Antakya ve Elbistan il olacak" iddiası

Yazar Talat Atilla kendi haber sitesinde "teyide muhtaç" dediği kulis bilgilerine yer verdi:

"İktidar 'Sırat Köprüsü'ne giderek yaklaşıyor. Erdoğan'a mesafeli olanlar da bilirler ki. Tayyip Bey bir seçim kazanma makinasıdır. Evet, Erdoğan en zor seçimini yapacak ama insanlar zor şartlara daha sıkı sarılırlar.

Teyide muhtaç olsa da aldığım kulis bilgilerine göre Erdoğan 5 bomba ile geliyor.

1) İstanbul depremi için tedbir amaçlı bankaların faizsiz  konut kredisi vereceğini açıklayacak.

2) Depremden dolayı Kanal İstanbul projesini öteleyecek.

3) Başörtüsü konusunu seçimden sonra halledeceğini söyleyecek.

4) Seçimler için "Hodri Meydan' diyecek...

5) Antakya ve Elbistan'ı il yapacak.

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