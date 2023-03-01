Vergi indiriminde karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurumlar Vergisinde yurt dışından getirilen sermaye artışlarında indirim oranı yüzde 75 olarak düzenlendi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır.
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümünün sonuna “Diğer taraftan, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır” cümlesi eklendi.