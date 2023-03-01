AFAD açıkladı! Kahramanmaraş depremlerinde ölenlerin sayısı 45 bin 89'a yükseldi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi Merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 11 şehirde büyük yıkıma neden olurken açıklanan resmi rakamlara göre ölenlerin sayısı 45 bini geçti.

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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

11 şehirde büyük yıkım, 11 bin 20 artçı...

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığı ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Depremlerin ardından bölgede 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

Ölenlerin sayısı 45 bin 89

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da depremler nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 89 kişiye yükseldi.

358 bin 37 çadır kuruldu

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 358 bin 37 çadırın kurulumu tamamlandı.

162 noktada 8 bin 530 konteyner kuruldu

Deprem bölgesinde 11 il ve 332 noktada konteyner kentler oluşturulurken, 10 il ve 162 noktada konteyner kent kurulumları devam ediyor. Şu ana kadar 8 bin 530 konteyner kurulumu tamamlandı.

İl il kurulan çadır sayısı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı şu şekilde sıralandı;

▪️ Hatay - 97.212

▪️ Kahramanmaraş - 77.188

▪️ Gaziantep - 49.795

▪️ Adıyaman - 49.353

▪️ Malatya - 36.907

▪️ Adana - 17.515

▪️ Şanlıurfa - 8.990

▪️ Osmaniye - 7.377

▪️ Diyarbakır - 7.458

▪️ Kilis - 4.624

1 milyon 971 bin kişi bölgeyi terk etti

Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.