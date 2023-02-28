Vatandaşın deprem sorusuna İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt

Bağcılar'da esnaf ve vatandaşla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşın olası depremle ilgili, "Bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnafla ve vatandaş ile bir araya gelerek sohbet etti. Bir vatandaşın olası bir depremle ilgili "Bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür" sorusuna İmamoğlu, çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"En az 15 yıl"

Seferberlik başlatacaklarını söyleyen İmamoğlu, "En az 15 yıl. Niye diyeceksin, çünkü 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde. O hızla gitsek bize lazım 100 sene. Ama bir seferberlik başlatacağız, yarın sokağa çıkacağım. Şu an seni dinlemek için buradayım. Biliyorum ki 100 sorunun 80'i depremle ilgili olacak. Seni dinlemek, çözüm üretmek zorundayım. Milleti cesaretlendirmek zorundayım. Bu sektörü de bilen bir insanım. Ayağa kalkmak zorundayız. Hiç kimse sakat binada oturamaz. Bunu, geçici olarak kira ile desteklemeliyiz, rezerv konutlar üretip bazı insanları oraya yerleştirmeliyiz. Seri araştırmada olduğu yerde yıkılacak 300 küsur bina tespit ettik. Şu an onları tahliye ediyoruz. Çok büyük bir işimiz var ama başarırız." ifadelerini kullandı.

"Güçlü kalacağız, konuşacağız"

Öte yandan ziyaret sırasında bir vatandaş ile İmamoğlu arasında şu diyalog yaşandı: "Vatandaş: Ümitlerimizin taze kalması için kırıntı bile olsa ihtiyacımız var. Çok çabuk kaybediyoruz. Bazen en ufak şey ümit kırıntılarını kaybetmemize neden oluyor.

İmamoğlu: Güçlü kalacağız, ayakta duracağız dimdik. Konuşacağız.