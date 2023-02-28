Kızılay Başkanı Kerem Kınık ne kadar maaş alıyor? Kızılay yöneticilerinin lüks araç merakı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken tartışmaların odağında Kızılay ve Kızılay Bakanı Kerem Kınık var. Kerem Kınık Kızılay Derneği'nden maaş almıyor ancak Kızılay'ın şirketlerinin her birinden ayrı ayrı maaş alıyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise peş peşe sosyal medyaya düşen Kızılay yöneticilerinin lüks araç merakını yazdı.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık son günlerin en tartışılan ismi. İstifa çağrılarını 'goygoycular' diyerek reddeden ve sosyal medyada görevden alınacağı konuşulan Kerem Kınık'ın maaşı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise "Kızılay'ın lüks merakı"nı yazdı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay başkanlığı görevinden maaş almadığını, sadece Kızılay'ın şirketlerinden yönetim kurulu üyesi olarak 3'er asgari ücret karşılığı maaş aldığını açıklamıştı Habertürk ekranlarında. Deprem sonrası skandal açıklamalarıyla tekrar tartışılan Kerem Kınık'ın maaş hesabı sorulmaya başladı.

Kerem Kınık'ın makam aracı tartışma konusu olmuştu.

12 şirketten 36 asgari ücret maaş alıyor

Kerem Kınık, Kızılay'en şirketlerinden 3 asgari ücret tutarında "huzur hakkı" aldığını açıklamıştı. Kızılay'ın 12 şirketi var. Kızılay Başkanı Kerem Kınık da her şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak bulunuyor ve huzur hakkı olarak 3 asgari ücret tutarında maaş alıyor. Bu da Kerem kınık'ın 12 irketten "huzur hakkı olarak toplamda 36 asgari ücret karşılığı 306 bin TL maaş aldığı anlamına geliyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da "Kızılay'ın lüks merakı" başlıklı yazısında, sosyal medyadaki lüks araç paylaşımlarını gündeme aldı. "Bu arada Kızılay ile ilgili yurdun dört bir yanından ihbarlar, fotoğraflar yağıyor. Üzerinde Kızılay logosu bulunan lüks araç fotoğrafları." diyen Fatih Altaylı öyle devam etti:

Birileri Kızılay'ı lüks yaşam kaynağı haline getirmiş

Ege kıyısında bir kasabamızdan Kızılay logolu bir BMW, bir başka yerden Kızılay logolu bir Mercedes. Belli ki, birileri Kızılay'ı lüks yaşam kaynağı haline getirmiş. Öğleden sonra ise iktidara çok ama çok yakın bir kaynaktan gelen bilgi şaşırtıcı idi.

"Meccanen görev yaptığını söyleyen Kızılay yöneticilerinin Kızılay çatısı altında kurdukları şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerine de bir göz atmak lazım" dedi.

Kızılay şirketlerinde neler oluyor?

Ne yazık ki, bu şirketler halka açık olmadığı için bizim bu bilgilere erişme imkanlarımız kısıtlı ve şeffaf olmayan ve her şeyi "şirket sırrı" ya da "devlet sırrı" olarak gören bir anlayış karşısında bu bilgilere biz ulaşamayız.

Bu iddiaları bizim mercek altına almamızı isteyenlerin, bu bilgilere ulaşmaları bizden çok daha kolay.

Yeter ki, ulaşacakları bilgiden korkmasınlar