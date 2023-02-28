İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mevlit okutacak

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in depremde vefat eden vatandaşlar için yarın akşam namazının ardından Ankara'da mevlit okutacağı öğrenildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için yarın akşam namazının ardından Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde mevlit okutacak.
Mevlide, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yanı sıra Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatı da katılacak.
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