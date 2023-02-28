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Cenk Tosun'dan kaçan penaltı açıklaması: Kendimi toparlayamadım

Cenk Tosun'dan kaçan penaltı açıklaması: Kendimi toparlayamadım

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Antalyaspor maçının son dakikalarında kaçırdığı penaltı atışı nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi. Daha önce 12 penaltıyı gole çeviren, 13'üncüyü kaçıran Cenk'in, "Depremden çok etkilendim. Henüz kendimi toparlayamadım, penaltıyı da bu yüzden kaçırdığımı düşünüyorum" dediği ifade edildi.

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Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında sahasında Antalyaspor golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta, penaltı vuruşundan yararlanamayan Cenk Tosun, takım arkadaşlarına açıklamada bulundu.

Takım arkadaşları ile kaçırdığı penaltı hakkında konuşan Cenk, bundan dolayı üzgün olduğunu belirterek özür diledi.

"Depremden çok etkilendim"

Daha önce 12 penaltıyı da gole çeviren deneyimli santrforun, takım arkadaşlarına, "Depremden çok etkilendim. Henüz kendimi toparlayamadım, penaltıyı da bu yüzden kaçırdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Arkadaşları destek oldu

Diğer oyuncuların ise golcü oyuncuya destek verdiği ve moralini bozmaması gerektiğini söylediği belirtildi. 31 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 22 maçta 12 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Haber7

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